Саудовская Аравия наложила эмбарго на все товары из Турции. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Утверждается, что Эр-Рияд оказывает давление на местные предприятия, чтобы те не торговали с Анкарой. Саудовская Аравия пообещала наложить штраф на любую компанию, которая проигнорирует приказ. Помимо этого, власти арабской страны якобы «отговаривают» население от поездок в Турцию.

Отмечается, что такие меры станут сильнейшим ударом по и без того ослабленной экономике Турции: экспорт в арабскую страну приносит сотни миллионов долларов. Telegram-канал «Милитарист» предполагает, что меры Эр-Рияда стали ответом на действия Анкары в Нагорном Карабахе. В прошлом году саудовцы также наложили эмбарго на некоторые турецкие товары, в том числе текстиль и скоропортящиеся продукты, по связанным с политикой причинам, отмечает Cumhuriyet.

Ранее стало известно, что Турция готова оказать Азербайджану военную помощь в связи с обострением в Нагорном Карабахе. О нем сообщалось утром 27 сентября: Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.

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