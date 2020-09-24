Турция начала спасать свою валюту от краха

Центробанк Турции на заседании 24 сентября поднял учетную ставку — с 8,25 процента до 10,25 процента, что стало первым ужесточением денежно-кредитной политики за два года, передает Reuters.

Поводом для решения стала необходимость спасать национальную валюту, которая приблизилась к краху. В последнее время курс турецкой лиры по отношению к доллару начал ставить один антирекорд за другим. Всего с начала года она потеряла 23 процента стоимости, при этом инфляция по-прежнему принимает двухзначные значения.

Повышение ставки, к тому же настолько резкое, стало неожиданностью для экономистов. Только трое из опрошенных агентством 17 экспертов ожидали такого изменения. Несмотря на очевидность этой политики, помешать ей могло давление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который настаивает на движении в другую сторону.

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Глава государства требовал продавать валюту из резервов в надежде, что низкие ставки позволят перезапустить экономику. Однако с начала года валютные активы Турции сократились с 74 миллиардов долларов до 45 миллиардов. Из них 44 миллиарда, по оценкам Moody’s, приходятся на резервы коммерческих банков, то есть денег у страны почти не осталось.

Проблемой остается и внешний госдолг в размере 100 миллиардов долларов, а также долг турецкого центробанка в 50 миллиардов долларов по своповым операциям. Другими словами, если ЦБ не сможет пролонгировать сделки, то всех валютных резервов банков на его счетах не хватит, чтобы расплатиться по набранным долгам.

В связи с этим агентство в середине сентября понизило суверенный рейтинг страны до В2 — это уровень таких стран, как Руанда и Уганда. Эрдоган назвал его фазой «экономической войны» против Турции и заявил, что рейтинги ничего не значат. Тем не менее турецкие власти ищут иностранную помощь. В мае и июле хватило той, что оказал Катар (кредит в виде своп-линии на 10 миллиардов долларов), однако с августа денег стало вновь не хватить.

Слабость турецкой лиры оказывает влияние на валюту развивающихся стран, в том числе возможность ее краха является одним из факторов падения рубля.