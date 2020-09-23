Российским компаниям перестали нести деньги

На фоне пандемии коронавируса частные инвесторы перестали нести деньги российским компаниям и стартапам. Инвестиции в последние в первой половине 2020 года сократились в три раза по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование Dsight, «Лаборатории Касперского», Crunchbase, DS Law, EY и Национальной ассоциации участников рынка (НАУРАН).

За первые шесть месяцев 2020-го в российские стартапы было вложено 183,8 миллиона долларов — против 497,5 миллиона годом ранее. Количество сделок при этом снизилось на 6,1 процента — до 108.

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Лидером среди направлений по объему входящих инвестиций стали веб-сервисы, привлекшие 50 миллионов долларов. Все они пришлись на платформу для удаленной работы Miro, в капитал которой вошел фонд ICONIQ Capital, управляющий средствами основателей Facebook и Twitter Марка Цукерберга и Джека Дорси.

Также венчурные инвестиции привлекли проекты из области здравоохранения (17,1 миллиона долларов), образования (9,3 миллиона), транспортных перевозок (5 миллионов).

По мнению опрошенных изданием экономистов, российский рынок венчурных инвестиций переживает спад, но в будущем должен восстановиться, воспользовавшись фактором отложенного спроса со стороны заинтересованных игроков.