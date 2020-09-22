Российские банки рекордно вложились в золото

Российские банки стали активнее вкладываться в золото и другие драгоценные металлы. По итогам августа на их балансе накопилась 121 тонна в пересчете на золото, что стало рекордным показателем, следует из материалов Центробанка.

Объем инвестиций банков в золото и другие металлы по состоянию на 1 сентября составил 567,8 миллиарда рублей. Прирост по сравнению с предыдущим максимумом, достигнутым в октябре прошлого года, составил 10,9 процента в пересчете на массу золота.

В течение августа запасы драгоценных металлов в российских банках выросли на 23,3 тонны. Наращивание позиций происходило на фоне роста цен на золото. В конце июля котировки установили девятилетний максимум и продолжили рост, достигнув двух тысяч долларов за тройскую унцию (31,1 грамма). На момент публикации цена контракта на унцию с поставкой в сентябре составляла 1913,1 доллара.

Рост вложений в золото и другие драгоценные металлы в банковском секторе начался в мае. Тогда финансисты объясняли такую политику опасениями по поводу дальнейшего спада в экономике и на фондовом рынке на фоне развития пандемии коронавируса. Золото традиционно считается надежным и защитным активом, и во время кризисов спрос и цены на него растут.