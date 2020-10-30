Застрявший за границей из-за пандемии россиянин сам заработал на билет домой

Житель Нижнего Тагила, застрявший в Таиланде во время пандемии коронавируса и больше месяца проживший в аэропорту Бангкока, заработал денег на обратный билет и вернулся домой. Об этом агентству новостей «Между строк» рассказала его сестра.

Как отметила женщина, турист вернулся из-за границы домой во вторник, зашел к ней в гости и рассказал, что никто не предлагал ему помощь и бесплатные билеты на родину. Деньги на их покупку он заработал сам, подрабатывая в аэропорту.

«Первые билеты на обратный путь у него украли, когда он загорал на пляже», — добавила собеседница агентства.

Ранее россияне, живущие в Таиланде, рассказали уральским журналистам о Борисе из Нижнего Тагила, который был вынужден поселиться в аэропорту после того, как приобрел у торгового агента обратный билет в Екатеринбург, но документ оказался поддельным. Потому россиянин не смог покинуть страну в указанную дату и был вынужден остаться в зале ожидания.

В свою очередь, источники СМИ заявили, что на родине россиянина разыскивают судебные приставы за невыплату долга.