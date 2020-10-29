Россияне назвали «самым классным» отпуск в Турции во время пандемии коронавируса

Отдохнувшие в Турции россияне назвали «самым классным» отпуск на курорте во время пандемии коронавируса. Отзывами туристов поделилась их подруга в своем блоге «Путешествия, которые мы выбираем...» на платформе «Яндекс Дзен».

В первую очередь путешественники отметили полупустой (загруженный на 30 процентов) отель и пустые пляжи со свободными лежаками. В самом объекте размещения, уточнили россияне, внимательно следят за чистотой, «обрабатывая все, что заносится в лобби: чемоданы, пакеты и сумки».

«В ресторане строго. Если на столе стоит зеленая карточка — значит, он санобработку прошел, если красная — то нет. Сядешь, не заметив красную карточку, тут же прибегут официанты и начнут все обрабатывать», — написала автор блога.

Качество пищи, по утверждению туристов, осталось «на высшем уровне». Гостям предлагали широкий выбор мяса — говядину, телятину, баранину, ягненка, курицу и индейку, а также широкий ассортимент овощей, фруктов и десертов.

«Отпуск оказался самым классным. Особенно понравилась раздача еды официантами, не было ощущения, что в еде уже кто-то "помыл руки". И в ресторане было свободно, без очередей», — подытожили вернувшиеся с курорта россияне.

Они отметили, что в отеле чувствовали себя безопасно: номера тщательно обрабатывались, а для туристов, у которых выявляли коронавирус, был выделен отдельный корпус.

Ранее российский турист, отдыхавший в Турции во время пандемии коронавируса, раскрыл преимущества поездки на местные курорты в ноябре. По его словам, этот месяц лучше всего подходит для спа-процедур, посещения бассейна, массажа, сауны и хаммама. В то же время туристы в это время могут рассчитывать и на пляжный отдых.

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