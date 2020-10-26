Россиянин раскрыл преимущества отдыха в Турции в ноябре

Российский турист, отдыхающий в Турции во время пандемии коронавируса, раскрыл преимущества поездки на местные курорты в ноябре. Своими прогнозами он поделился в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

По его словам, как правило, ноябрь лучше всего подходит для спа-процедур, посещения бассейна, массажа, сауны и хамама. В то же время нередко туристы могут рассчитывать на пляжный отдых.

«В этом сезоне все признаки теплого ноября налицо», — указал автор поста, подчеркнув, что бархатный сезон в текущем году, скорее всего, продлится еще один месяц, и температура воздуха и воды будут достаточно высокими.

В то же время россиянин предупредил, что путешественникам стоит приготовиться к сокращенному времени купания и приема солнечных ванн, а также более тщательной упаковке чемодана. «Для вечерних прогулок потребуются тонкие джинсы или капри, а также толстовки или ветровки», — отметил он.

Кроме того, считает турист, ближе к зиме большинство местных отелей уменьшает количество лежаков, сокращается число баров и закусочных на открытом воздухе, а также становится более узким выбор объектов размещения.

23 октября отдохнувшая в Турции россиянка рассказала о правилах безопасности на курорте во время пандемии коронавируса. Как отметила туристка, прилетев в Турцию, она сразу ощутила разницу между соблюдением в странах антикоронавирусных мер. В отеле в Аланье, по ее словам, можно было находиться без масок, но при входе в ресторан у всех измеряли температуру.