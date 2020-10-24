Россиянин организовал нападение на свою гостиницу в Турции

Россиянин-владелец отеля в Анталье в Турции организовал нападение на свой бизнес после ссоры с арендатором, пишет газета Hurriyet.

Пострадавший Орхан Каплан рассказал изданию, что незадолго до инцидента собственник потребовал от него немедленно освободить объект. В ответ мужчина заявил, что это невозможно, потому что отдых его гостей еще не закончен. После этого в отель пришли 15 русскоговорящих людей, которые избили Каплана на глазах у туристов, потом перенесли его в свободную комнату и продолжили бить уже там, а также забрали из сейфа около 11,5 тысячи рублей. Один из гостей отеля позвонил в полицию. Прибывшие на место полицейские задержали нападавших и освободили пострадавшего. После дачи показаний всех мужчин отпустили. Идет следствие.

Ранее во время перелета из Антальи в Казань пьяный россиянин начал буянить на борту самолета, скандалил и ругался матом. Когда он ударил одного из членов экипажа, его скрутили другие путешественники. После посадки гражданина задержали, на него заведено уголовное дело.