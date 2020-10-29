На российских курортах появятся отели «как в Турции»

На российских курортах в скором времени могут появиться объекты размещения, схожие по формату работы с отелями Турции. Об этом заявил гендиректор туроператора «TUI Россия» Тарас Демура, пишет TourDom.ru.

Демура пояснил, что в следующем году компания намерена взять под управление несколько гостиниц в Краснодарском крае и адаптировать там несколько новых собственных форматов функционирования, действующих за рубежом. В частности, речь идет об отелях в Сочи, Адлере, Лоо, Анапе и Геленджике.

«Они (форматы — прим. «Ленты.ру») были очень популярны в свое время в Турции и на Кипре. Надеюсь, что мы сможем совместно с локальным бизнесом договориться о стандартах, об уровне, который необходим», — отметил представитель организации.

Предполагается, что туроператор не только изменит схему работы объектов и возьмет на себя управление всеми каналами реализации номерного фонда, но и поможет местным отельерам в создании востребованной инфраструктуры, а также обучении персонала техникам продаж и обеспечении его всеми необходимыми ресурсами.

Отмечается, что проект может столкнуться с некоторыми трудностями: дело в том, что на российском юге имеется лишь небольшое количество подходящих отелей, не требующих реновации, — и даже при условии заинтересованности в сотрудничестве владелец объекта может не согласиться на вложения в модернизацию из собственных средств.

14 октября сообщалось, что российская туристка сравнила отдых в Сочи и Турции во время пандемии коронавируса. Она заявила, что цены в Турции оказались ниже, чем на российских курортах, при том что «сервис даже рядом не поставить».

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