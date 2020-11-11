Россиян выгнали из отеля на Занзибаре из-за купленных на улице фруктов

Группу россиян выгнали из отеля на Занзибаре из-за покупки фруктов на улице. Об этом сообщает Profi.Travel.

По словам туристов, инцидент произошел в одном из отелей в районе Пвани на восточном побережье острова. Постояльцев обвинили в нарушении внутренних правил гостиницы из-за того, что те пронесли на территорию фрукты, купленные за ее пределами, и потребовали выплатить штраф в размере 100 долларов.

После того как россияне отказались платить, администрация потребовала немедленно освободить комнаты. В результате 10 человек оказались на улице.

В компании, где были куплены путевки, изданию рассказали, что причиной конфликта на самом деле стал туристический налог, который взимается со всех гостей острова. Сумма сбора составляет всего один доллар с человека в сутки, туристы узнали об этом только по прилете и, вероятно, не стали платить.

Администрация отеля не настаивала на соблюдении правил, но отношение к туристам испортилось, и когда возник инцидент с фруктами, приняла быстрое решение о выселении. После этого группу переселили в другую гостиницу, где от них не требовали уплаты налога.

Представители туристической компании напомнили, что при въезде на Занзибар туристам необходимо оплатить визу по прибытии (50 долларов с человека) и налог «на инфраструктуру», не включенный в стоимость пакета. Его вносят при заселении в отель, ставка едина для всех объектов, независимо от категории или типа номера.

Ранее сообщалось, что россиянам, прилетевшим на Кубу, сделали тесты на коронавирус в общественном туалете, а затем изолировали в бункере из-за контакта с зараженными. По словам одной из туристок, туроператор не предпринял никаких мер, чтобы изменить эту ситуацию.