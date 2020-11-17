Переполненные россиянами пляжи в Турции в середине ноября сняли на видео

Туристка, отдыхающая в Турции в середине ноября, сняла на видео переполненные российскими туристами пляжи и объяснила, почему нужно ехать на курорт поздней осенью. Роликом путешественница поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

На записи видно побережье одного из местных отелей, которое заполнено отдыхающими. Некоторые купаются, другие загорают на лежаках, кто-то играет с детьми на площадке.

«Я была права. Все люди не в бассейнах, а в море, потому что вода очень теплая. Здесь греет солнышко, и вообще красота», — пояснила блогерша.

При этом девушка отметила, что давно не видела столько людей на пляжах. «Видимо, это очень популярный отель, или тому виной удлиненные каникулы в России. Много семей с детьми», — заключила автор видеозаписи.

Ранее сообщалось, что побывавший в Турции россиянин сравнил отель с курятником и пожаловался на побои. По его словам, он отдыхал в четырехзвездочном отеле в Кемере за 31 тысячу рублей в неделю на одного. В первый же день, по словам туриста, на него напали у бассейна.