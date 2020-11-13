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Россияне дикарями отправились в Турцию без обратного билета и поделились опытом

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Фото: Depositphotos

Компания российских туристов отправилась дикарями в Турцию, не приобретая заранее обратный билет, и поделилась опытом своего путешествия. Об этом пишут «Казанские ведомости».

Отмечается, что целью девятидневной поездки группы стал пляжный отдых с минимумом экскурсий на курорте Аланья. Для размещения они выбрали гостиницу с «неизвестной звездностью», предварительно заказав до нее трансфер за 55 турецких лир (550 рублей) с каждого.

«Такие мелочи, как нехватка полотенец и отсутствие чайника, вскоре быстро устранили, но позднее мы встретили здесь первого усатого "пришельца" — маленького рыжего таракана, который резко выбежал из-под кровати», — рассказал один из туристов и добавил, что уже на следующий день их переселили в другой номер, в котором, впрочем, тоже оказались насекомые.

В результате проживание обошлось каждому путешественнику менее чем в три тысячи рублей, при этом в комнате имелись спальня на двух человек, гостиная, совмещенная с мини-кухней, и балкон. На питание и мелкие покупки у них ушло примерно 100 долларов (7,7 тысячи рублей), при том что полноценный обед на четверых стоил около 110–150 лир (1100–1500 рублей).

Путешественники рассказали, что стоимость авиабилетов из Москвы в Анталью составила 9000 рублей, а обратный билет до Казани, купленный уже в Турции, стоил 5100 рублей. Таким образом, в целом поездка обошлась каждому примерно в 27,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно о том, что в Турции ввели новые ограничения для местных жителей и туристов, запретив курение на улицах и остановках общественного транспорта. Ограничения появятся во всех провинциях страны с 12 ноября. С их помощью правительство страны планирует контролировать ношение масок, которые многие снимают под предлогом курения.

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