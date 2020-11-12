Описана разница отдыха в роскошных отелях Турции и Египта

Эксперт описала разницу отдыха в роскошных отелях на курортах Турции и Египта. Об этом «РБК-Украина» рассказала основатель турфирмы Kazakovs Travel Марина Казакова.

В целом, по ее словам, в турецких городах гостиниц премиального уровня гораздо больше, в связи с чем есть возможность подобрать максимально подходящий под запросы туриста вариант размещения.

При этом в Египте в настоящее время сохраняется комфортная погода на уровне 25-27 градусов, поэтому путешественники едут туда за пляжным отдыхом, дайвингом и экскурсионными программами. «Из-за того что туристов там сейчас не так много, даже премиум-отели предлагают отдых по более низкой цене», — отметила специалистка.

В свою очередь турецкие объекты предлагают гостям отели со спа-услугами — бассейн с подогревом, хаммам и сауна, а также горнолыжный отдых. «Турция — это не только море, а еще и термальные курорты, где можно оздоровиться. В общем, здесь есть отдых на любой вкус», — заключила Казакова.

5 ноября стало известно, что лучшим отелем с системой «все включено» в Турции оказался Concorde De Luxe Resort. Пятизвездочный курорт, расположенный в Анталье, победил одновременно в номинациях «Ведущий отель Турции по системе все включено» и «Ведущий роскошный отель Турции».