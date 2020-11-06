Оценены риски проживания в отеле во время пандемии коронавируса

Эксперты оценили безопасность и возможные риски проживания в отеле или гостинице во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Fox News.

Согласно отчету американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), в процессе путешествия гораздо безопаснее выбирать для размещения с семьей или друзьями отдельный дом, а не отельный номер.

К примеру, там имеется больше свободного доступа к свежему воздуху. Для большей эффективности постояльцы могут использовать дезинфицирующие средства для очистки и обработки окружающих поверхностей, а также отказаться от услуг по уборке, чтобы в здание заходило меньшее число людей.

При этом наиболее рисковым вариантом с точки зрения возможного заражения является жилье наподобие общежития или хостела с общими спальными зонами.

31 августа сообщалось, что наиболее безопасным способом провести отпуск во время пандемии коронавируса является проживание в дорогостоящем отеле. По мнению экспертов, объекты размещения люксового сегмента, как правило, предполагают более высокий уровень санитарной обработки номеров и территории — тем более в условиях вспышки COVID-19.