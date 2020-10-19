Открылся первый в мире отель для зараженных коронавирусом

В Чехии открылся первый в мире отель только для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Novinky.cz.

Четырехзвездочный отель сети Chech Inn Hotels расположился в центре чешской столицы — Праги. Для защиты сотрудников он работает с постояльцами бесконтактно: люди могут бронировать номера по телефону или интернету, на ресепшн администраторов заменяют мониторы, а ключи от комнат находятся прямо в дверях.

Отель для больных COVID-19 состоит из 55 номеров, в которых могут останавливаться только постояльцы с подтвержденным диагнозом. По данным Novinky.cz, сейчас там в основном живут сотрудники чешских компаний, которых туда отправило руководство.

«Кроме того, мы размещаем пары, которые не хотят заражать других членов семьи», — отметила менеджер отеля Катарина Кночикова (Katarina Knociková), добавив, что гостям предоставляются услуги доставки еды и лекарств в номера.

Минимальная стоимость суточного проживания в гостинице в октябре составляет тысячу крон (3,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что трех российских туристок, отдыхавших в Турции во время пандемии, закрыли в отеле без права выхода из номера. Причиной стало то, что один из пассажиров автобуса, доставившего гостей в гостиницу, оказался заражен коронавирусом.