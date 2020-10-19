Поехавшая в Египет россиянка описала «все включено» фразой «умереть с голоду»

Российская туристка, поехавшая в отпуск в Египет, описала местный all inclusive фразой «просто умереть с голоду». Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам путешественницы, она поселилась с семьей в четырехзвездочном отеле Хургады и перед поездкой слышала, что гостиница будет «очень трэшовой». По ее словам, хуже всего в объекте размещения были еда и напитки.

«Если вкратце, то данный отель хоть и имеет статус "четыре звезды", но, по факту, едва ли дотягивает до уровня самой бюджетной турецкой тройки. Питание на уровне "просто не умереть с голоду". Все очень скромно, но не безнадежно», — пояснила она.

Тем не менее, блогерша отметила, что такое питание по системе «все включено» оправдывается «невероятно низкой ценой» — 3,5 тысячи рублей за ночь на троих. «Да номера не новые, но там ничего не раздражает. Все чисто и уютно», — поделилась туристка.

При этом, главной особенностью гостиницы она назвала наличие собственного кораллового рифа. «Мы зависали там каждый день по несколько часов и каждый раз, заходя в воду, я думала, что это просто сказка», — заключила путешественница.

Ранее россиянка раскрыла главные схемы обмана туристов на деньги в Египте местными жителями. По словам женщины, она сталкивалась с «разводом по крупному» практически на каждом шагу. Сперва ее пытались обмануть в отеле, подсунув меню с завышенными ценами, а затем предлагали купить дорогой билет на прогулочный катер.