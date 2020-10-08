Отдохнувшая в Египте россиянка раскрыла главную схему обмана туристов

Российская туристка, отдохнувшая в Египте во время пандемии коронавируса, раскрыла главную схему обмана туристов местными жителями. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

Во время семейного отпуска на популярном курорте путешественница отправилась на экскурсию к пирамидам и столкнулась с «наглым разводом на деньги». По ее словам, когда она гуляла возле достопримечательностей, к ней неоднократно подходили мужчины и предлагали бесплатно взять аксессуар на голову.

«К вам подходит очень дружелюбный молодой человек, говорит, что любит Россию и в знак дружбы дарит скромный подарок. Не взять очень сложно, так как МХАТ на очень высоком уровне. Он буквально оставляет его рядом с вами и убегает со словами "мне ничего не нужно"», — пояснила россиянка.

Спустя несколько минут, как заверила она, неизвестный мужчина возвращается и умоляет заплатить за «подарок» хоть немного. «Так к нам подходили аж четыре раза! Работают по одному сценарию», — добавила путешественница.

Однако, несмотря на попрошайничество, блогерша отметила, что египетские пирамиды — это стоящее зрелище, и в целом у нее остались положительные впечатления от поездки.

Ранее в октябре россиянка рассказала о главных тратах, с которыми ей пришлось столкнуться при пересечении границы. По ее словам, она отправилась в Хургаду с супругом и ребенком, и для въезда в страну они потратили 18 тысяч рублей. В эту сумму входила стоимость визы, страховки и теста на коронавирус в аэропорту.