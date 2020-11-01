Названы самые выгодные направления для путешествий после пандемии коронавируса

Эксперты в туристической отрасли предсказали снижение цен на проживание в отелях в 2021 году на 17 процентов и назвали самые выгодные направления для поездок после пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал «Турпром» со ссылкой на данные туроператора DER Touristik.

Так, наиболее подешевевшим в плане отдыха местом, по словам аналитиков, оказался остров Пхукет в Таиланде — средняя цена на номер составит 29,4 доллара. Вслед за ним специалисты отметили Дели, где проживание обойдется в среднем в 34 доллара за ночь.

Кроме того, в рейтинг попала столица Малайзии Куала-Лумпур и индонезийский курорт Бали, средняя стоимость проживания в которых оказалась одинаковой — 35,4 доллара за ночь. Далее последовал Бангкок (43,5 доллара) и Санкт-Петербург (43,5 доллара).

Эксперты также отметили, что пандемия повлияла и на дорогостоящие направления, однако их высокие цены уменьшились несильно. На первом месте по дороговизне проживания оказался Цюрих, Швейцария, — 246,8 доллара за ночь в гостинице, а на втором и на третьем — крупные города США, а именно Лос-Анджелес (237,4 доллара за ночь) и Нью-Йорк (231,5 доллара).

Ранее в октябре россиянам назвали самые выгодные отечественные направления для путешествий на Новый год. Среди них оказались Кемерово и Севастополь. Так, по информации специалистов, авиабилеты именно в эти города за год сильно упали в цене (на 59 процентов) и стали стоить пять тысяч и четыре тысячи рублей соответственно.