Названы самые выгодные направления для путешествий на Новый год

Самыми выгодными направлениями для путешествий по России на Новый год оказались Кемерово и Севастополь. Такие данные представлены в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации специалистов, авиабилеты именно в эти города за год сильно упали в цене (на 59 процентов) и стали стоить пять тысяч и четыре тысячи рублей соответственно.

Кроме того, выяснилось, что на путешествии в Ижевск на зимние каникулы можно сэкономить 58 процентов по сравнению с предыдущим годом. Также на 54 процента снизилась стоимость перелета в Барнаул, и на 50 процентов — во Владикавказ.

Вдобавок специалисты назвали самое популярное российское направление на период новогодних каникул — им оказалась Москва. На втором месте по востребованности оказался Сочи, а на третьем — Санкт-Петербург.

В июне крымский город Евпатория назвали самым популярным российским местом для купания в 2020 году. Так, по информации аналитиков, большинство путешественников (60,16 процента) планируют отправиться отдыхать летом на Черное море в Евпаторию. Вторую строчку в рейтинге занял Ейск — 10,16 процента туристов решили купаться там.

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