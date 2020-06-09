Россиянам раскрыли самое выгодное направление для отдыха на море в 2020 году

Самым выгодным направлением для отдыха на море в 2020 году оказалась Евпатория. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования отелей Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации аналитиков, средняя стоимость отдыха в городе в период с 1 июня по 31 августа 2020 составит 2628 рублей за ночь. При этом самым дорогим и одновременно самым популярным местом в Крыму оказалось село Окуневка, где одна ночь обойдется в среднем в 11,6 тысячи рублей.

Также в списке наиболее востребованных среди туристов населенных пунктов полуострова оказались Солнечная Долина, Андреевка, Стерегущее, Прибрежное, поселки Мисхор, Мирный, Морское и города Ялта.

5 июня Министерства туризма республики Крым сообщило, что полуостров начнет принимать гостей из регионов России с 1 июля в случае согласования с федеральными властями. Министр курортов и туризма Вадим Волченко добавил, что в июне для крымчан откроются 45 санаториев и гостиниц, со временем их число будет увеличиваться.

В этот же день жители Крыма рассказали о своем отношении к туристам, приезжающим на полуостров во время пандемии коронавируса. Большинство крымчан отреагировали на предстоящее открытие курортов и приезд гостей положительно и заявили, что не боятся заразиться них коронавирусом.

По последним данным, в Республике Крым выявлено 446 случаев коронавируса, 317 пациентам удалось вылечиться, жертвами заболевания стали 14 человек.

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