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17:24, 3 июля 2026Бывший СССР

В МИД отреагировали на удар ВСУ по рынку в Токмаке

Захарова: Игнорирование удара ВСУ по рынку в Токмаке станет согласием с Украиной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Игнорирование международными структурами и правительствами стран удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Токмаке станет согласием с действиями Украины. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении на сайте ведомства.

«Игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение», — сказала дипломат.

Она призвала ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать оценку действиям украинских войск.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате атаки ВСУ на городской рынок есть погибшие и пострадавшие.

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