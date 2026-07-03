В МИД отреагировали на удар ВСУ по рынку в Токмаке

Захарова: Игнорирование удара ВСУ по рынку в Токмаке станет согласием с Украиной

Игнорирование международными структурами и правительствами стран удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Токмаке станет согласием с действиями Украины. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении на сайте ведомства.

«Игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение», — сказала дипломат.

Она призвала ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать оценку действиям украинских войск.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате атаки ВСУ на городской рынок есть погибшие и пострадавшие.