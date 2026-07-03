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12:53, 3 июля 2026Бывший СССР

Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал рынок в Запорожской области, есть погибшие и раненые
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в соцсети Мах.

В публикации он уточнил, что на фоне ударов были мобилизованы все резервы системы здравоохранения. Кроме того, в результате атаки городского рынка есть погибшие и пострадавшие.

Ранее дроны-камикадзе ВСУ произвели смертельный удар в Брянской области.

В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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