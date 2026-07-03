Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал рынок в Запорожской области, есть погибшие и раненые

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в соцсети Мах.

В публикации он уточнил, что на фоне ударов были мобилизованы все резервы системы здравоохранения. Кроме того, в результате атаки городского рынка есть погибшие и пострадавшие.

Ранее дроны-камикадзе ВСУ произвели смертельный удар в Брянской области.

В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотных летательных аппаратов.