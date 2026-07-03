Дроны-камикадзе ВСУ нанесли смертельный удар в российском регионе

Один человек не выжил, двое пострадали во время ударов дронов ВСУ в Брянской области

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели смертельный удар в Брянской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора российского региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Борщово Погарского района во время атаки беспилотника не выжил один человек. Еще двое граждан пострадали: в селе Чуровичи был госпитализирован водитель, а в Суземке ранения получила женщина.

Ковальчук выразил соболезнования родственникам жертвы украинской атаки. Он пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

До этого в Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотников. Ударам подверглись Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.