Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 3 июля 2026Россия

Дроны-камикадзе ВСУ нанесли смертельный удар в российском регионе

Один человек не выжил, двое пострадали во время ударов дронов ВСУ в Брянской области
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели смертельный удар в Брянской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора российского региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Борщово Погарского района во время атаки беспилотника не выжил один человек. Еще двое граждан пострадали: в селе Чуровичи был госпитализирован водитель, а в Суземке ранения получила женщина.

Ковальчук выразил соболезнования родственникам жертвы украинской атаки. Он пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

До этого в Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотников. Ударам подверглись Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны-камикадзе ВСУ нанесли смертельный удар в российском регионе

    В Финляндии возмутились действиями властей после предупреждения Медведева

    Появились подробности о поисках пропавшего почти две недели назад вертолета в России

    Раскрыты подробности об изнасиловавшем до смерти 17-летнюю девушку россиянине

    Российская пенсионерка из-за обиды изуродовала могилу свекрови

    Стало известно об оставшемся без квартиры Кашпировском

    Названы разрушающие печень продукты и напитки

    Российское «Многоточие» поставили в войска

    Турция не пропустила гей-круиз

    Пенсионерка из России показала преображение после измены мужа и вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok