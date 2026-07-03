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Силовые структуры
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17:14, 3 июля 2026Силовые структуры

Ставки на спорт и доверчивые друзья привели к двум выстрелам в голову

В Тульской области 44-летний бизнесмен застрелил друзей из-за миллионов и ставок на спорт
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

В Тульской области предстанет перед судом 44-летний предприниматель, обвиняемый в двух расправах. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый был знаком с адвокатом и директором колледжа. Пользуясь тем, что у мужчины было к нему доверие, бизнесмен взял у них в долг 50 миллионов рублей якобы на развитие бизнеса. Однако он потратил деньги для букмекерских организаций и оплаты интерактивных ставок на спорт.

На протяжение нескольких месяцев с марта по июнь 2025 года друзья требовали у предпринимателя расплатиться по долгам, но он решил пойти на крайнюю меру — расправиться с обоими. Мужчина обзавелся нарезным огнестрельным оружием с самодельно изготовленным прибором для бесшумной стрельбы и боеприпасами. Нашел безлюдный участок местности и пригласил друзей встретиться, чтобы якобы отдать часть долга.

Утром 23 июня 2025 потерпевшие заехали за другом на автомобиле и отправились в указанное им место. Когда приехали, тот, сидя на заднем сиденье, выстрелил в голову сначала сидевшему за рулем директору колледжа, затем находившемуся на пассажирском сиденье адвокату. Он обыскал машину и забрал телефоны, деньги, банковские карты, а также огнестрельное оружие ограниченного поражения, принадлежавшее одному из мужчин. Затем избавился от своей одежды и орудия преступления и сбежал.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 20 судебных экспертиз, в том числе почерковедческая, баллистическая и психолого-психиатрическая. Их результаты подтвердили причастность обвиняемого к инкриминируемым преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее экс-воспитанник казанского футбольного клуба «Рубин» Антон Адаричев расправился с отцом из-за ставок на спорт.

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