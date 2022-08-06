Бывший российский футболист убил отца из-за ставок на спорт

Бизнес Online: 21-летний экс-футболист «Рубина» Адаричев убил отца из-за ставок на спорт

Экс-воспитанник казанского футбольного клуба «Рубин» Антон Адаричев убил отца из-за ставок на спорт. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Преступление было совершено в среду, 3 августа, в Набережных Челнах. По версии следствия, 62-летний отец бывшего российского футболиста Валерий Адаричев, занимавший должность замдиректора технологического центра ПАО «КАМАЗ», обнаружил отсутствие в квартире телевизора, который, предположительно, сын сдал в ломбард для получения денег на ставку. Из-за этого между родственниками разгорелся спор, который перерос в драку. 21-летний экс-футболист нанес отцу несколько смертельных ножевых ранений, после чего ударил ножом в живот вернувшуюся домой мать.

Затем Адаричев забрал банковскую карту родителей и снял с нее 400 тысяч рублей. Он отвез раненную мать в больницу и попытался скрыться. Молодой человек был задержан вечером того же дня сотрудниками ГИБДД. В салоне автомобился нашли вещи со следами крови и сумку с деньгами.

Суд отправил Адаричева на два месяца в СИЗО. Он признал вину частично, так как «у него не было цели убить». В 2021 году он уже был судим — он получил полтора года условно за кражу с банковского счета.

Ранее гражданский суд Амстердама вынес вердикт в отношении полузащитника московского «Спартака» Куинси Промеса из Нидерландов и обязал его выплатить компенсацию за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату. Промес также преследуется законом за попытку непредумышленного убийства в рамках уголовного дела, которое не связано с гражданским иском, поданным его двоюродным братом.

Инцидент произошел в конце июля 2020 года во время семейной вечеринки, на которой между братьями произошла ссора. Промес отрицал вину.

