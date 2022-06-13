Суд вынес вердикт футболисту «Спартака» за нападение с ножом на брата

Суд обязал футболиста «Спартака» Промеса выплатить компенсацию за нападение на брата

Гражданский суд Амстердама вынес вердикт в отношении полузащитника московского «Спартака» Куинси Промеса из Нидерландов и обязал его выплатить компенсацию за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату. Об этом сообщает Het Parool.

Как рассказал адвокат двоюродного брата футболиста Иегуди Мошкович, размер компенсации пока не определен, по его словам, такая специальная процедура может занять несколько месяцев. Кроме того, Промес также преследуется законом за попытку непредумышленного убийства в рамках уголовного дела, которое не связано с гражданским иском, поданным его двоюродным братом. Адвокат Промеса заявил о намерении обжаловать приговор.

Инцидент произошел в конце июля 2020 года во время семейной вечеринки, на которой между братьями произошла ссора. Промес отрицал вину.

Промес получил известность в России благодаря выступлениям за московский «Спартак». Голландец играл за красно-белых с 2014 по 2018 год, вместе с командой он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. 25 февраля 2021 года футболист Промес вернулся в «Спартак».