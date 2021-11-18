Стало известно об обвинении футболиста «Спартака» в покушении на убийство

Прокуратура Нидерландов предъявила нападающему «Спартака» Квинси Промесу обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает De Telegraaf.

Как стало известно источнику, власти пока официально не подтвердили, что планируют привлечь к ответственности форварда. В прокуратуре заявили об уголовном деле в отношении 29-летнего мужчины, однако журналисты уверены, что речь идет о Промесе.

13 декабря прошлого года Промес был арестован в Голландии и отпущен через три дня. Игрок был в числе подозреваемых в деле о поножовщине и нападении на родственника во время семейной вечеринки, которая прошла в конце июля 2020-го. Футболист отрицал вину.

25 февраля этого года Промес вернулся в «Спартак». В нынешнем сезоне голландец провел в составе красно-белых 13 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.