«Спартак» отреагировал на информацию об обвинении игрока в покушении на убийство

«Спартак» об обвинении Промеса в покушении на убийство: клуб не получал документов

Московский «Спартак» не получал официальных документов об обвинении игрока команды Квинси Промеса в покушении на убийство. Так на информацию об уголовном деле в отношении голландца отреагировал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, слова которого приводит «Чемпионат.com».

По словам представителя столичного клуба, форвард сосредоточен на ближайших матчах, а делом занимаются его адвокаты, которым он доверяет. Он отметил, что «Спартак» будет опираться только на официальные данные. «По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», — добавил Зеленов.

Об обвинении Промеса стало известно ранее в четверг, 18 ноября. Сообщалось, что спортсмена подозревают в нанесении ножевого ранения родственнику на вечеринке в июле 2020 года.

Голландец вернулся в «Спартак» в феврале этого года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий забил три мяча в девяти матчах.