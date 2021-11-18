Легенда сборной России назвал бредом просьбу игрока «Спартака» снизить зарплату

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о просьбе игрока московского «Спартака» Романа Зобнина снизить заработную плату. Его слова приводит Sport24.

«Бред. Никогда такого не слышал и не видел в своей практике», — заявил Мостовой и назвал новость дезинформацией. По словам легенды сборной России, обычно происходит наоборот и руководство клуба может попросить игроков пойти на уступки и «ужаться по зарплате» из-за финансовых трудностей.

18 ноября стало известно, что Зобнин попросил руководство красно-белых уменьшить ему зарплату. По информации журналиста Ильи Казакова, футболист обосновал это тем, что получает незаслуженно много. В пресс-службе «Спартака» отказались давать комментарии на этот счет.

Ранее зарплата Зобнина возмутила олимпийскую чемпионку по гандболу Владлену Бобровникову. Спортсменка подсчитала, что в месяц полузащитник «Спартака» получает 26 миллионов рублей. По мнению гандболистки, такую сумму она не заработает за всю жизнь.