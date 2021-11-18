Стало известно о просьбе футболиста «Спартака» уменьшить ему зарплату

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство красно-белых уменьшить ему заработную плату. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Илья Казаков.

По информации источника, футболист обосновал это тем, что получает незаслуженно много. Отмечается, что зарплата хавбека, по данным СМИ, составлялся около трех миллионов евро в год, следовательно теперь он будет получат около двух миллионов по трехлетнему контракту. При этом в пресс-службе «Спартака» отказались комментировать слухи о новом соглашении клуба с полузащитником.

Контракт Зобнина со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. Полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах и отличился двумя голами.

В июне олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова подсчитала, что в месяц Зобнин получает 26 миллионов рублей. По мнению спортсменки, такую сумму она не заработает за всю жизнь.