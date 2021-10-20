Шубенков объяснил недовольство российских спортсменов зарплатами футболистов

Недовольство российских спортсменов зарплатами футболистов связано с завистью. Об этом легкоатлет Сергей Шубенков рассказал в интервью платформе Premier.

«Мы тоже хотим столько денег получать. Почему бы нет?» — объяснил бегун. Он добавил, что на данный момент это невозможно. При этом Шубенков отметил, что уровень дохода игроков, выступающих во втором по значимости дивизионе России, Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в размере 300-400 тысяч рублей в месяц сопоставим с заработками лучших отечественных легкоатлетов.

20 августа о зарплатах футболистов высказался двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Он заявил, что считает нечестной ситуацию, при которой некоторые спортсмены ничего не делают и получают больше.

В июне олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова подсчитала, что в месяц полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получает 26 миллионов рублей. По мнению спортсменки, такую сумму она не заработает за всю жизнь.

Шубенков — чемпион мира в барьерном беге. Он также завоевал два серебра и одну бронзу на мировых первенствах.

