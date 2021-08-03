Тренер российских легкоатлетов объяснил снятие Шубенкова с Олимпиады

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский объяснил снятие бегуна Сергея Шубенкова с Олимпиады в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, спортсмен почувствовал боль в ахилловом сухожилии за десять дней до отъезда на Игры. После этого за Шубенковым наблюдали врачи, и травма перестала беспокоить бегуна.

«Но, видимо, в Токио травма обострилась. Я очень расстроен, что так получилось», — добавил Борзаковский. Он также выразил надежду, что Шубенков быстро восстановится.

Спортсмен снялся с Олимпиады ранее во вторник, 3 августа. Он не вышел на старт квалификационных соревнований в беге с барьерами на дистанции 110 метров из-за боли в ахилловом сухожилии.

Шубенков — чемпион мира в бегу с барьерами 2015 года. На его счету также два серебра и бронза мировых первенств. На международных соревнованиях россиянин выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.