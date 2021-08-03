Легкоатлетка Тимановская рассказала о предложении стать гражданкой Японии

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о предложении стать гражданкой Японии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам спортсменки, остаться в стране ей предлагали местные власти. Однако она отказалась из-за нюанса, согласно которому ее муж может получить гражданство только через десять лет.

Тимановская также добавила, что хотела бы вернуться в Белоруссию. При этом она отметила, что не знает, когда это произойдет.

1 августа Тимановскую исключили из состава сборной Белоруссии на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. За несколько дней до этого спортсменка раскритиковала действия белорусских спортивных чиновников.

Затем спортсменка заявила, что ее насильно пытались вывезти из Токио в Белоруссию. Позже правительство Японии сообщило, что она в безопасности. В итоге спортсменка получила польскую визу.