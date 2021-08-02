Названа дата вылета легкоатлетки Тимановской из Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетит их Токио в Варшаву прямым рейсом 4 августа. Такую дату назвал исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в беседе с Reuters.

«Она приняла предложение Министерства иностранных дел Польши обратиться за международной помощью, она сделала это и получила сегодня польскую визу. Мы в Фонде помогли ей получить билет в Варшаву», — заявил он.

Опейкин добавил, что Тимановская молодая и успешная спортсменка, она хотела бы продолжить карьеру, поэтому ей понадобится помощь в тренировках. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски подтвердил выдачу визы легкоатлетке и добавил, что Варшава готова оказать ей необходимую поддержку, если Тимановская пожелает ею воспользоваться.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что попытки угрозами вывезти белорусскую спортсменку на родину недопустимы. Его слова приводит РИА Новости.

«Самое важное — никого нельзя угрозами принуждать ехать домой», — подчеркнул он и призвал обеспечить защиту каждому, кто запрашивает статус беженца.

Ранее стало известно, что Тимановская приняла решение остаться под охраной в посольстве Польши в Токио, где сейчас проходят летние Олимпийские игры. 2 августа она получила польскую визу.

1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил Тимановскую из забега на 200 метров на Олимпиаде в Японии. Официальной причиной назвали неудовлетворительное эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку насильно вывозят из Токио. Девушка обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи в сложившейся ситуации.

