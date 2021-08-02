Тимановская осталась под охраной в посольстве Польши в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская решила остаться под охраной в посольстве Польши в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее польская сторона предложила принять у себя спортсменку, которую белорусский Национальный олимпийский комитет (НОК) хотел насильно отправить в Белоруссию. В Польше также заявили о готовности обеспечить Тимановской продолжение спортивной карьеры. По сообщениям ТАСС, польская дипмиссия уже начала процесс предоставления политического убежища легкоатлетке.

1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил Тимановскую из забега на 200 метров на Олимпиаде в Токио. Официальной причиной объявили неудовлетворительное эмоционально-психологическое состояние спортсменки. До этого легкоатлетка раскритиковала решение белорусских спортивных чиновников поставить ее на эстафету на 400 метров без ее ведома.