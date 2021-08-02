Муж легкоатлетки Тимановской покинул Белоруссию

Арсений Зданевич, муж легкоатлетки Кристины Тимановской, покинул Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он рассказал, что уехал в Киев. Супруг спортсменки отметил, что не будет раскрывать подробную информацию о своем отъезде.

Ранее 2 августа главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал о странном поведении Тимановской на Олимпиаде. По словам специалиста, спортсменка уединялась и не хотела общаться.

Ранее правительство Японии взяло под контроль ситуацию вокруг Тимановской. По словам генерального секретаря кабмина Кацунобу Като, сейчас спортсменка находится в безопасности. Легкоатлетке также предложили помощь несколько европейских стран.

В воскресенье, 1 августа, тренерский штаб сборной Белоруссии исключил спортсменку из команды и решил вернуть ее из Токио на родину. Решение объяснили эмоционально-психологическим состоянием девушки. В соцсетях Тимановская обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.