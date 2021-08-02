Российские гандболистки победили Испанию и вышли в плей-офф ОИ со второго места

Женская сборная России по гандболу победила Испанию в матче последнего тура группового этапа на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 2 августа, и завершилась со счетом 34:31 в пользу россиянок. В составе победителей самым результативным игроком стала Анна Вяхирева, которая забила семь голов.

Победа позволила сборной России набрать семь очков и завершить групповой этап на втором месте. Соперника по плей-офф команда узнает позже 2 августа, когда завершатся матчи в параллельной группе.

Россиянки на Олимпиаде в Токио свели вничью первый матч, а во втором уступили. После этого подопечные Алексея Алексеева выиграли три встречи подряд. Сборная России — действующий олимпийский чемпион. Игры завершатся 8 августа.