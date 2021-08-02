Усомнившийся в честности победы россиянина Рылова на ОИ американец объяснился

Американский пловец Райан Мерфи, усомнившийся в честности победы россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио, объяснился. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он отметил, что говорил о существовании допинга в спорте без отсылки к конкретной стране. «Считаю, что смысл сказанного мной потерялся при переводе. Или некоторые журналисты сознательно его исказили», — заявил Мерфи.

Американец также добавил, что поговорил с Рыловым и его партнером по команде Климентом Колесниковым. «Убедился, что парни зла не держат. У меня не было намерений как-то принизить их достижения», — отметил Мерфи.

Мерфи 30 июля усомнился в честности заплыва на 200 метров на спине на Играх в Токио. При этом он не выдвинул конкретных обвинений. Рылов в ответ заявил, что никогда не принимал допинг, а также отметил, что соперник имеет право на любое мнение.