В МОК ответили на призывы USADA раскрыть результаты допинг-тестов россиян

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на призывы главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгерта раскрыть результаты допинг-тестов россиян, участвующих на Играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель МОК Ненад Лалович обратил внимание на то, что российские атлеты находятся под контролем в большей степени, чем спортсмены из других стран. Он отметил, что в МОК не намерены обсуждать данную ситуацию, и счел слова Тайгерта реакцией на выпад американского пловца Райана Мерфи. Последний усомнился в честности соревнований после поражения россиянину Евгению Рылову в заплыве на 200 метров.

О призывах USADA стало известно ранее 1 августа. Тайгерт призвал обнародовать результаты допинг-тестов спортсменов из всех стран и особенно России.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020-го, российские спортсмены не могут выступать на международных стартах с флагом и гимном своей страны. На Олимпиаде в Токио отечественные атлеты формально представляют Олимпийский комитет России.