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Посол России в США оценил данные о допинге российских спортсменов на Олимпиаде

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Фото: Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов оценил данные американских СМИ о том, что российские спортсмены употребляют допинг на Олимпиаде в Токио. Об этом говорится в Facebook-аккаунте посольства.

По словам Антонова, эти «голословные спекуляции вызывают недоумение». «Россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе», — отметил он.

Так посол ответил на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в американских СМИ. По его мнению, российских спортсменов пытаются дискредитировать. «Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции», — заявил Антонов, добавив, что проигрывать надо с достоинством.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала конфликты при участии российских спортсменов, происходящие на Олимпийских играх в Токио. Дипломат сочла происходящее попыткой спровоцировать россиян. Она отметила, что россияне проходят испытания с достоинством.

В основном конфликты между российскими спортсменами и другими посетителями Олимпиады начинались на фоне обвинений в обмане и использовании допинга. Так, зоне чилийский корреспондент, задавая вопрос теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов обманщиками. Кроме того, американский пловец Райан Мерфи, проигравший россиянину Евгению Рылову в заплыве 200 метров на спине, усомнился в честности соревнований.

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