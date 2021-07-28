Медведев потребовал выгнать иностранного журналиста после победы в матче ОИ

Российский теннисист Даниил Медведев потребовал выгнать иностранного журналиста после победы в матче 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов обманщиками. После этого теннисист заявил, что впервые в жизни не ответит на вопрос прессы. «Я требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», — подчеркнул он.

Россиянин в 1/8 финала обыграл итальянца Фабио Фоньини в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2. В ходе первого сета Медведеву понадобилась медицинская помощь, однако через несколько минут после игра была продолжена. Всего соперники провели на корте два часа и 26 минут.

В четвертьфинале на Олимпиаде Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой, который победил немца Доминика Кепфера. Матч пройдет в четверг, 29 июля.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.