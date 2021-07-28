Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал Олимпийских игр

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем круге Хачанов одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом. Матч продолжался два часа и завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:1.

В 1/4 финала турнира россиянин сыграет с победителем пары между французом Уго Умбером и греком Стефаносом Циципасом.

Ранее 28 июля российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады. Россиянин в 1/8 финала обыграл спортсмена из Италии Фабио Фоньини в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2. В ходе первого сета Медведеву понадобилась медицинская помощь.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

