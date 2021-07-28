Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде, пишет издание «Спорт-Экспресс».

Россиянин в 1/8 финала обыграл спортсмена из Италии Фабио Фоньини в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2. В ходе первого сета Медведеву понадобилась медицинская помощь, однако через несколько минут после игра была продолжена. Всего соперники провели на корте два часа и 26 минут.

В четвертьфинале на Олимпиаде Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой, который победил немца Доминика Кепфера. Матч пройдет в четверг, 29 июля.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев вылетел с турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио. 23-летний россиянин уступил в противостоянии с японцем Кеи Нисикори, занимающим 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. Матч продлился час и 17 минут.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.