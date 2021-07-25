Рублев рассказал о потоке гневных сообщений после поражения на Олимпиаде

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о потоке гневных сообщений от болельщиков после его неудачи в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

23-летний россиянин признался, что в социальных сетях получил уже десятки сообщений с угрозами и оскорблениями. «Пишут, просто чтобы вся моя семья сдохла. это стало уже постоянным. Думаю, сейчас уже порядка 50 таких сообщений скопилось. Я их не блокирую даже», — заявил Рублев.

Накануне Рублев уступил японцу Кеи Нисикори и выбыл из турнира в одиночном разряде. За день до этого россиянин прекратил выступления в соревнованиях пар.

Ранее стало известно, что в одиночном разряде не выступит двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей. Британец снялся с турнира на фоне травмы бедра. Он сосредоточиться на борьбе за медали в парном разряде.