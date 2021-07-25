Рублев вылетел с теннисного турнира на Олимпиаде в одиночном разряде

Российский теннисист Андрей Рублев вылетел с турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний россиянин завершил выступления уже в первом круге турнира. Рублев уступил в противостоянии с японцем Кеи Нисикори, занимающем 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Матч продлился час и 17 минут. В апреле Рублев считался седьмой ракеткой мира.

24 июля Рублев также вылетел из соревнований в парном разряде. Он выступал вместе с Кареном Хачановым.

Ранее стало известно, что британский теннисист Энди Маррей снялся с турнира в одиночном разряде. Двукратный олимпийский чемпион сосредоточится на выступлении в парах.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.