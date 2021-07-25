Российская чемпионка Олимпиады раскрыла ошибку судей в момент решающего выстрела

Золотая медалистка Олимпийских игра в Токио Виталина Бацарашкина рассказала об инциденте, который произошел в момент решающего выстрела. Ее слова приводит издание Sport24.

Чемпионка рассказала, что в финале произошел сбой электроники, система не зафиксировала ее выстрел в положенные 50 секунд. Судьи сперва не зачли его, но после совещания дали возможность стрелять повторно, сделав вывод, что в случившемся виновата техника, а не человек.

«Это была ошибка судей, они не заметили, что я не сделала выстрел, когда у меня еще было на это время. Они дали команду стоп, но было еще 27 секунд у меня. Потом они мне заново дали 50 секунд на выстрел. Я думаю, что это не то, чтобы помогло, но у меня появилось время на перерыв», — поделилась Бацарашкина.

Она добавила, что не ставила себе задачу выигрывать и даже выходить в финал, просто хотела отстрелять так, как умеет, и показать свои возможности.

Виталина Бацарашкина одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка в финале набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд, обойдя соперниц. Второе место заняла представительница Болгарии Антоанета Костадинова (239,4), бронзу получила китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).

Победа Бацарашкиной стала первой золотой медалью для российских спортсменов на Играх в Токио. В первый день соревнований отечественные спортсмены получили две медали: Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров, а тхэквондист Михаил Артамонов стал бронзовым призером Игр в весовой категории до 58 килограммов.

