Россия получила первое золото на Олимпиаде в Токио. Спортсменка Виталина Бацарашкина одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, об этом сообщается на официальной странице Олимпийских игр в Twitter.

Россиянка в финале набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд, обойдя соперниц. Второе место заняла представительница Болгарии Антоанета Костадинова (239,4), бронзу получила китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).

Победа Бацарашкиной стала первой золотой медалью для российских спортсменов на Играх в Токио.

В первый день соревнований отечественные спортсмены получили две медали: Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров, а тхэквондист Михаил Артамонов стал бронзовым призером Игр в весовой категории до 58 килограммов.

