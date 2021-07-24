Российский гимнаст заплакал во время выступления на Олимпиаде

Российский гимнаст Артур Далалоян заплакал во время выступления на квалификационных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле спортсмен порвал ахиллово сухожилие, но восстановился к началу Олимпийских игр. В субботу, 24 июля, гимнаст вышел на все шесть снарядов, несмотря на то, что изначально планировалось, что Далалоян пропустит опорный прыжок и вольные упражнения.

Как объяснил гимнаст, он «не смог совладать со своими эмоциями, произошел такой шквал внутри». По его словам, с одной стороны, спортсмена переполняла радость от того, что он смог найти силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения, а с другой стороны, он расстроился из-за того, что «ожидал от себя большего». «Я не попал в некоторые связки, сделал базу ниже, чем планировал, и поэтому немножко не оправдал свои надежды», — добавил Далалоян.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, выиграв серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Галашина набрала 251,1 балла. На первом месте — установившая олимпийский рекорд китаянка Цянь Ян (251,8 балла), замыкает тройку швейцарка Нина Кристен (230,6 балла).

XXXII летние Олимпийские игры в Токио открылись в пятницу, 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.