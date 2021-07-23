Знаменосцы российской команды оценили церемонию открытия Олимпиады в Токио

Знаменосцы сборной Олимпийского комитета России (ОКР) фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов в эфире Первого канала оценили церемонию открытия XXXII летних Игр в Токио.

Великая заявила, что мероприятие стало самым волнительным в ее жизни. «Я такого еще не испытывала! Я рада, что в моей жизни произошел такой яркий момент. Кстати, тут иногда идет дождик. Я еще не видела такого ни на одной Олимпиаде», — добавила она. Михайлов отметил, что остался под впечатлением от атмосферы на стадионе, несмотря на отсутствие зрителей на трибунах.

Российские спортсмены выступят в Токио под флагом ОКР. Триколор и государственный гимн оказались под запретом по решению Спортивного арбитражного суда.

Церемония открытия стартовала в 14:00 по московскому времени, парад спортсменов начался в 14:30. После этого император Японии Нарухито объявил Олимпийские игры в Токио официально открытыми.

Игры продлятся до 8 августа.