В Токио началась церемония открытия Олимпийских игр

В Токио началась церемония открытия XXXII Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония стартовала в 14:00 по московскому времени. Парад спортсменов запланирован на 14:30. Ожидается, что в шествии примут участие порядка 60 представителей российской команды. Знаменосцами сборной Олимпийского комитета России станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Сборная России выйдет на парад спортсменов под 77-м номером. Перед российскими спортсменами на стадион выйдут представители Сан-Марино, а после — команда из Сьерра-Леоне.

Ранее 23 июля в Токио закончилась эстафета олимпийского огня. Заключительная ее часть началась 9 июля и продлилась 15 дней. Эстафету с факелом в руках завершил потомственный актер театра кабуки Канкуро Накамура VI.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.